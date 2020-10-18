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Нобель Арустамян: «Тест Фернандеса на коронавирус показал не очень приятный результат»

17:03

Комментатор Нобель Арустамян объяснил отсутствие Мариу Фернандеса в заявке ЦСКА на матч 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» результатом теста на коронавирус. Ранее Фернандес, а также голкипер «Локомотива» Гильерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия сдали сомнительные тесты на коронавирус в расположении сборной России. Джикия накануне не сыграл с «Химками» (3:2), а Гильерме отыграл 90 минут против «Уфы» (1:0).

— К сожалению, тест Фернандеса на коронавирус показал не очень приятный результат, поэтому сегодня он отсутствует в составе, — сказал Арустамян в эфире «Матч премьер».

Трансляция матча ЦСКА — «Динамо»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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