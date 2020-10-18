Нобель Арустамян: «Тест Фернандеса на коронавирус показал не очень приятный результат»
Комментатор Нобель Арустамян объяснил отсутствие Мариу Фернандеса в заявке ЦСКА на матч 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» результатом теста на коронавирус. Ранее Фернандес, а также голкипер «Локомотива» Гильерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия сдали сомнительные тесты на коронавирус в расположении сборной России. Джикия накануне не сыграл с «Химками» (3:2), а Гильерме отыграл 90 минут против «Уфы» (1:0).
— К сожалению, тест Фернандеса на коронавирус показал не очень приятный результат, поэтому сегодня он отсутствует в составе, — сказал Арустамян в эфире «Матч премьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.