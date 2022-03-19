В «Химках» назвали виновных в отъезде трех иностранцев из команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» подробности отъезда из команды шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы.

Футболисты воспользовались разрешением ФИФА и уведомил клуб о том, что приостанавливает действие соглашения.

«Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их. Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали. Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем. В эти условия их поставили чиновники ФИФА и УЕФА. Это полностью их заслуга, а не игроков. В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев. Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.