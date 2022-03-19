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Сегодня, 12:34

В «Химках» назвали виновных в отъезде трех иностранцев из команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дидье Ламкель Зе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» подробности отъезда из команды шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы.

Футболисты воспользовались разрешением ФИФА и уведомил клуб о том, что приостанавливает действие соглашения.

«Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их. Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали. Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем. В эти условия их поставили чиновники ФИФА и УЕФА. Это полностью их заслуга, а не игроков. В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев. Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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15%

1.33
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16%

1.63

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13%

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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
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15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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