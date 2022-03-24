КДК отказал «Спартаку» в просьбе применить санкции к Гоцуку

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК не имеет право применять санкции к защитнику «Нижнего Новгорода» Кириллу Гоцуку.

«К нам обратился ФК «Спартак» с письмом, чтобы мы применили санкции в отношении Гоцука в эпизоде с Айртоном. Мы запросили дополнительный рапорт у судей того матча по данному эпизоду. Три судьи — резервный и два помощника — сказали, что они не видели этот эпизод в силу определенных обстоятельств. Однако главный судья Иванов видел и его оценил. Более того, он оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил к санкции к Гоцуку. В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку, поскольку эту функцию выполнил судья на поле. В соответствии с частью первой статьи 52 КДК отказал «Спартаку «в просьбе применить к игроку санкции», — рассказал Григорьянц.