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КДК отказал «Спартаку» в просьбе применить санкции к Гоцуку

КДК отказал «Спартаку» в просьбе применить санкции к Кириллу Гоцуку
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Гоцук.
Фото ФК «Нижний Новгород».

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК не имеет право применять санкции к защитнику «Нижнего Новгорода» Кириллу Гоцуку.

«К нам обратился ФК «Спартак» с письмом, чтобы мы применили санкции в отношении Гоцука в эпизоде с Айртоном. Мы запросили дополнительный рапорт у судей того матча по данному эпизоду. Три судьи — резервный и два помощника — сказали, что они не видели этот эпизод в силу определенных обстоятельств. Однако главный судья Иванов видел и его оценил. Более того, он оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил к санкции к Гоцуку. В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку, поскольку эту функцию выполнил судья на поле. В соответствии с частью первой статьи 52 КДК отказал «Спартаку «в просьбе применить к игроку санкции», — рассказал Григорьянц.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с эпизодом из матча. В первом тайме защитник хозяев Кирилл Гоцук травмировал защитника гостей Айртона, но не получил наказания за свой фол.

Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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