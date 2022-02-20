Дивеев: «Языджи хорошо подал, мяч попал мне в голову, я забил»

Защитник Игорь Дивеев забил единственный гол ЦСКА в товарищеском матче против «Рубина» (1:1), откликнувшись на отличную подачу полузащитника Юсуфа Языджи.

— Команда провела заключительный товарищеский матч на сборах. Готовы ли мы к официальным играм?

— Еще есть четыре дня, будем работать тактически, физически. Все идет нормально, сегодня сыграли вничью, но могли побеждать. Теперь все мысли — только о «Спартаке».

— Ради спарринга команда даже сменила страну на сборах. «Рубин» — именно то, что было нужно?

— Да, стиль его игры гораздо больше похож на наш российский чемпионат, это важно. Сегодня играли в одинаковый футбол, мы прессинговали, они тоже. Было много переходов, атака на атаку. Получили хорошую нагрузку, остается проанализировать ошибки в обороне и в атаке, контроль мяча.

— Вспомни, пожалуйста, свой гол.

— Был угловой, Юсуф хорошо подал, мяч попал мне в голову, я забил (улыбается).

— Кстати, здесь, в Турции вы с ним живете в соседних номерах, было время обо всем договориться...

— Да, через стенку обсуждали с ним, куда мне бежать на стандартах (смеется). Но взаимопонимание с новичками и правда улучшается, это радует.