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Сегодня, 08:27

Тренер «Краснодара» Фарке подвел итоги зимних сборов

Даниэль Фарке высказался о зимних сборах «Краснодара»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке после товарищеского матча с «Ростовом» (2:2) высказался о зимних сборах.
«Это было веселое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Все понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи. Игроки хорошо держали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель. Хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернемся к привычному для команды укладу. Конечно, ожидаем очень яркого старта на следующей неделе. Победа над «Ростовом» могла бы стать вишенкой на торте, подводящей итоги сборов, но ничего», — сказал Фарке в видеоинтервью пресс-службе клуба.

27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив» в игре 19-го тура Тинькофф РПЛ. В тот же день «Ростов» дома сыграет с «Крыльями Советов».

ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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