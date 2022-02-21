Тренер «Краснодара» Фарке подвел итоги зимних сборов

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке после товарищеского матча с «Ростовом» (2:2) высказался о зимних сборах.

«Это было веселое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Все понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи. Игроки хорошо держали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель. Хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернемся к привычному для команды укладу. Конечно, ожидаем очень яркого старта на следующей неделе. Победа над «Ростовом» могла бы стать вишенкой на торте, подводящей итоги сборов, но ничего», — сказал Фарке в видеоинтервью пресс-службе клуба.

27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив» в игре 19-го тура Тинькофф РПЛ. В тот же день «Ростов» дома сыграет с «Крыльями Советов».