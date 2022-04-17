«Нижний Новгород» — «Химки». Видеообзор матча

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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи: