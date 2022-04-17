Исполняющий обязанности главного тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»
Исполняющий обязанности главного тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).
— Ожидали этот сложный матч, знали сильные стороны соперника. Мы столкнулись с серьезными проблемами. Каждый день у нас кто-то выпадал, с учетом желтых и красных карточек. Мы практически собрали тех ребят, которые были у нас. Сложный матч. Мне очень симпатична игра «Крыльев Советов». Тренер большой. Хотел бы сразу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать, а также местных болельщиков. Нам, наверное, не хватило смелых действий. Мы это все понимаем. Лично я очень горжусь этими пацанами, которые совсем недавно играли в молодежном первенстве, два месяца в ФНЛ, а сегодня уже в РПЛ. Да, пусть это получилось спонтанно. Но я вижу, как они преданы делу. Каждый день они бросают вызов в этом сложном чемпионате для них. Он требует адаптации, времени. Мы в них верим. Если они захотят построить хорошую карьеру, у них это получится.
— Как вы считаете, не поторопились ли с возвращением в ворота Матвея Сафонова. Может, стоило ему дать отдохнуть еще недельку?
— Он отсутствовал три дня, он в хорошей форме. Это лидер, капитан. Он был необходим, он придает команде уверенность. Может, первый гол. Роль тренера — принимать решение. Такое решение принял я.
— С чем связаны проблемы сегодня в атаке?
— Тяжело сказать. Надо проанализировать. Индивидуальное мастерство требует высокого уровня. Мы в последних играх в принципе мало создаем. Где-то надо взять на себя игру. Но мы больше берем на сохранение мяча. Не хватило моментов, где надо было рискнуть. Требуется больше открываний, в том числе за спину. Ну и соперник хорошо сыграл.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0