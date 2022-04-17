Исполняющий обязанности главного тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Исполняющий обязанности главного тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

— Ожидали этот сложный матч, знали сильные стороны соперника. Мы столкнулись с серьезными проблемами. Каждый день у нас кто-то выпадал, с учетом желтых и красных карточек. Мы практически собрали тех ребят, которые были у нас. Сложный матч. Мне очень симпатична игра «Крыльев Советов». Тренер большой. Хотел бы сразу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать, а также местных болельщиков. Нам, наверное, не хватило смелых действий. Мы это все понимаем. Лично я очень горжусь этими пацанами, которые совсем недавно играли в молодежном первенстве, два месяца в ФНЛ, а сегодня уже в РПЛ. Да, пусть это получилось спонтанно. Но я вижу, как они преданы делу. Каждый день они бросают вызов в этом сложном чемпионате для них. Он требует адаптации, времени. Мы в них верим. Если они захотят построить хорошую карьеру, у них это получится.

— Как вы считаете, не поторопились ли с возвращением в ворота Матвея Сафонова. Может, стоило ему дать отдохнуть еще недельку?

— Он отсутствовал три дня, он в хорошей форме. Это лидер, капитан. Он был необходим, он придает команде уверенность. Может, первый гол. Роль тренера — принимать решение. Такое решение принял я.

— С чем связаны проблемы сегодня в атаке?

— Тяжело сказать. Надо проанализировать. Индивидуальное мастерство требует высокого уровня. Мы в последних играх в принципе мало создаем. Где-то надо взять на себя игру. Но мы больше берем на сохранение мяча. Не хватило моментов, где надо было рискнуть. Требуется больше открываний, в том числе за спину. Ну и соперник хорошо сыграл.