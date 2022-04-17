Габулов заявил, что матч с «Нижним Новгородом» получился непростым для игроков «Химок»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о матче с «Нижним Новгородом» (0:0) в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Непростая выездная игра, в которой удалось заработать одно очко, — цитирует Габулова ТАСС. — Матч был важным для обеих команд, было видно, что все настроены и нацелены на то, чтобы не проиграть. Конечно, мы хотели победить, но не получилось, движемся дальше, готовимся к следующему матчу. В турнирную таблицу пока не смотрим, в мае будем оценивать».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 25 матчах. В следующем туре подмосковная команда дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».