Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы «Спартака» в матче против «Оренбурга».

«Фаворитом в сегодняшнем матче является «Спартак», но к этой команде нет доверия. Красно-белые в важном матче могут победить, а в следующей игре уступить. У «Спартака» нет стабильности, а это качество — признак мастерства. Все специалисты перед игрой с «Оренбургом» скажут, что «Спартак» победит, но с большими вопросами. С «Краснодаром» матч получился неоднозначным», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

31 июля «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.