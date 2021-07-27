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«Спартак» может приобрести полузащитника «Бенфики»

12:06
Габриэль Пирес.
Габриэль Пирес.
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«Спартак» может приобрести полузащитника «Бенфики» Габриэля Пиреса, информирует издание A Bola. Как отмечается, 27-летний футболист пока тренируется индивидуально с тренером по физподготовке, а не с командой — в ближайшее время он хочет определиться со своим будущим.

«Спартак» — один из вариантов продолжения карьеры, так как московский клуб способен заплатить за Габриэля необходимые 10 миллионов евро. Также игроком инетерсуется «Алавес» и другие клубы Испании.

В прошлом сезоне Габриэль провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.

Напомним, «Бенфика» является соперником «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 4 августа в Москве. Ответная игра состоится в Португалии 10 августа.

Дополнительная информация:

https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/899004

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