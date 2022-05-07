На 89-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Ахмат» (0:1) арбитр Ян Бобровский ошибочно не удалил с поля защитника гостей Мирослава Богосаваца, который прыгнул в направлении Игоря Горбунова и ударил его шипами в область голени.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский не удалил Богосаваца. Скриншот трансляции.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский не удалил Богосаваца. Скриншот трансляции.

Судья ограничился вынесением предупреждения. Ни его второй ассистент Дмитрий Ермаков, ни видеоассистенты Евгений Турбин и Валентин Мурашов в действия арбитра не вмешались.