«Никто же не думал у нас о перспективе». Широков ждет спада в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение, как эпидемия коронавируса повлияет на российский футбол.

— Федун говорит, что после окончания всей этой истории с вирусом нас в футбольном мире ждет катастрофа.

— Я думаю, год-два да, наверное, будет тяжело, но все равно, нас, наверное, это в большей степени коснется, чем Европу, — цитирует Широкова РИА «Новости». — Было бы хорошо, если бы у нас был подготовлен фундамент, если бы у нас отлично работали академии, если бы у нас развивались молодые футболисты, это как раз было бы возможностью о себе заявить с новой силой, когда нет многомиллионных трат, а мы можем своими воспитанниками здорово играть, развивая свой футбол. Но у нас этого нет, поэтому это окно для нас закрыто. А другие какие у нас окна? Никаких.

У нас, наверное, пойдет на спад. Никто же не думал у нас о перспективе. Думают же о том, что у нас сегодня, здесь и сейчас, а завтра — ну, подумаешь, что там будет завтра. Если бы мы хотя бы году в 2015-2016-м, после чемпионата Европы, озаботились тем, что у нас есть в детско-юношеском футболе, то сейчас бы фундамент был. А у нас на словах только забота проявляется. Мы б сейчас даже с этой ситуации еще бы вистов поимели, когда показали, что у нас есть хорошая система подготовки, наши ребята могли бы спокойно уезжать в Европу и там прогрессировать. К нам бы могли ехать легионеры, которые еще на подходе к Европе, но хорошего европейского уровня, мы могли бы их здесь доводить и они бы ехали дальше, а наши клубы получали бы деньги. У нас же этого нет.

Заработала бы вся система — вторая лига начала бы продуктивней работать, потому что там все-таки много ребят молодых играет. Та же ФНЛ. Чем больше ребят молодых выпускалось бы из академий, тем выше уровень становился ПФЛ, ФНЛ и так далее. Но у нас этого не было, поэтому мы просядем. Мы сейчас будем болтаться на старом багаже. Жирков, Дзюба, если протянет еще сколько-то на хорошем уровне. А дальше-то, по большому счету, никого нет.

— Твое мнение: чемпионат России нужно возобновлять и доигрывать в любом случае, неважно — июнь, июль, август, или останавливать и фиксировать по тем местам, которые были перед паузой?

— Мне кажется, нужно дождаться все-таки июня, или 15-20-х чисел мая, и от этого оттолкнуться. Смотреть, как будет развиваться обстановка в мире, что там будет. Потому что для нас не критично, мы можем, условно, и в июле начать и доиграть этот чемпионат, потому что у нас там всего восемь туров, по большому счету, можем в полтора месяца вместить их. Все будет еще зависеть от того, как мир будет, Европа. Будут они играть и когда они будут играть. Вот «Милан» объявляет о том, что возвращает игроков, легионеров. В Германии, тьфу-тьфу, вроде все налаживается, и они, наверное, первые начнут тренироваться.

— Австрия и Чехия начинают тренироваться.

— Если уж они начнут, то я думаю, мы-то точно должны. Через месяц будет понятно, и какая у нас будет обстановка, и какая там.