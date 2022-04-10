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Николсон: «У «Спартака» есть РПЛ и Кубок России»

Николсон заявил, что необходимо концентрироваться на том, на чем возможно
Мария Куцубеева
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Владимир Пушкарев
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 24-го тура против «Арсенала» (3:0) отметил, что команда должна сосредоточиться на то, что еще может сделать.

— «Спартак» сейчас ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. Что вы об этом думаете?

— В жизни так бывает, что невозможно предсказать, что случится завтра. Да, мы хотели играть за еврокубки. Но сейчас нам надо концентрироваться на том, на чем мы можем. У нас есть РПЛ и Кубок России.

— В матче, где вы забили три гола, вы забрали мяч. Сегодня — нет. Вы всегда забираете мяч, когда забиваете три гола?

— Да, когда я забивают три гола, я забираю мяч. Если забиваю два или меньше, то мяч остается клубу. Но я ухожу сегодня не с пустыми руками, у меня есть приз.

— Сможете забрать мяч после матча с ЦСКА?

— Надеюсь, что да.

— Удивили ли вас погодные условия в матче с «Локомотивом»?

— Погода не совсем обычная для меня. Я привык, что в апреле тепло. Но это не должно служить оправданием. Условия равны для нас и соперника. Игра получилась средней.

— Сколько вы должны забивать, чтобы мы могли назвать вас топ-форвардом?

— Я хороший игрок, как вы знаете. Топ игрока определяет не только количество голов, но и польза команде. Можно провести хороший матч не забив ни одного гола, а можно забить и сыграть плохо. Здесь главный фокус на результате команды.

— Вы много забиваете, признавались ни один раз лучшим игроком. Это вы настолько крутой или наша лига слабая?

— Лига не слабая, возможно, она посильнее, чем бельгийская, где я играл раньше. Сейчас мне нужно играть с партнерами, с командой. Они мне помогают получить уверенность и идти вперед.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале Кубка России красно-белые сыграют с ЦСКА.

Шамар Николсон
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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