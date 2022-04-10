Соболев рассказал о своем состоянии после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал о своем состоянии.

— Буду ли я готов к следующей игре? Да, конечно, — ответил Соболев.

Форвард прошел мимо журналистов, держась за ногу и прихрамывая.

«Спартак» благодаря победе поднялся на девятое место, подопечные Паоло Ваноли набрали 30 очков в 24 играх.

В следующем матче «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» 16 апреля.