«Судейство все испортило». Руководитель тульского «Арсенала» назвал причину поражения от «Спартака»

Руководитель тульского «Арсенала» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» раскритиковал работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова.

«Причем тут счет 0:3? Мы пропустили и дальше уже шлагбаум открывается, ты бежишь. Поймите, мужики, судейство все испортило», — заявил Аджоев.

«Арсенал» занимает последнее, 16-е место с 21 очком после 24 туров.

В следующем матче «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» 16 апреля, «Арсенал» на следующий день дома сыграет с «Ростовом».