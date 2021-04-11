Николич поблагодарил болельщиков после победы над «Спартаком»
21:31
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич 11 апреля после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0) поблагодарил болельщиков за поддержку.
«У нас восьмая победа подряд. Три очка мы заработали — это наша цель. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше, думать о матче против «Ростова». Благодарен болельщикам. Сегодня была отличная поддержка, мы не пропустили — это очень важно для нас», — заявил Николич.
После этой победы железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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