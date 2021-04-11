Николич поблагодарил болельщиков после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич 11 апреля после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0) поблагодарил болельщиков за поддержку.

«У нас восьмая победа подряд. Три очка мы заработали — это наша цель. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше, думать о матче против «Ростова». Благодарен болельщикам. Сегодня была отличная поддержка, мы не пропустили — это очень важно для нас», — заявил Николич.

После этой победы железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками.

(Артем Калинин)