Николич не захотел говорить о недостатках «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич 11 апреля после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0) прокомментировал игру своей команды.

— Как вы готовились к «Спартаку»? На кого делали акцент в игре соперника?

— Самое важное — наша игра. У нас всегда есть решения против разных видов соперников. У «Спартака» вертикальная игра, много длинных передач, много отбора и опасность с флангов. Но мы подготовились, сделали скаутинг. Составляющие успеха на 95% - наша игра, а изучение соперника — 5%.

— Какие не достатки у «Локомотива» вы бы назвали?

— Недостатки есть. Не хочу говорить об этом много. Скажу, что надо быть посерьезнее в завершающей стадии атак. Мы могли бы забивать больше и в первом, и во втором тайме.

После этой победы железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками.

(Артем Калинин)