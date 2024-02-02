Кафанов рассказал, что никогда не видел Карпина унывающим

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поздравил с днем рождения главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.

«Я бы хотел Валерию Георгиевичу пожелать три вещи: первое — здоровья, что необходимо для работы, второе — того позитива, который его не покидает никогда, и третье — той самой неуемной энергии, которая позволяет воодушевлять и заставляет всех игроков ежедневно расти и развиваться в своем футбольном мастерстве. Его самое главное качество в том, что я никогда не видел его унывающим. Это редкое качество. Карпин не показывает, что он расстроен. Я пришел в «Ростов» пять лет назад, и с того времени Карпин стал другим тренером. Он постоянно развивается, ищет что-то новое. Валерий Георгиевич за этот период стал намного сильнее в тактике. Уверен, что в перспективе ему по силам выиграть трофей российского чемпионата, и не один!» — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

2 февраля Карпину исполнилось 55 лет.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.