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2 февраля, 11:19

Кафанов рассказал, что никогда не видел Карпина унывающим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поздравил с днем рождения главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.

«Я бы хотел Валерию Георгиевичу пожелать три вещи: первое — здоровья, что необходимо для работы, второе — того позитива, который его не покидает никогда, и третье — той самой неуемной энергии, которая позволяет воодушевлять и заставляет всех игроков ежедневно расти и развиваться в своем футбольном мастерстве. Его самое главное качество в том, что я никогда не видел его унывающим. Это редкое качество. Карпин не показывает, что он расстроен. Я пришел в «Ростов» пять лет назад, и с того времени Карпин стал другим тренером. Он постоянно развивается, ищет что-то новое. Валерий Георгиевич за этот период стал намного сильнее в тактике. Уверен, что в перспективе ему по силам выиграть трофей российского чемпионата, и не один!» — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

2 февраля Карпину исполнилось 55 лет.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-karpina-nikogda-ne-videl-unyvayushim-on-ne-pokazyvaet-chto-rasstroen-330062/
Валерий Карпин
Футбол
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ФК Ростов
Виталий Кафанов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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