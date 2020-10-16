Николич объяснил, зачем Манджукич нужен был «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что до сих пор сожалеет о том, что нападающий Марио Манджукич не перешел в московский клуб.

«Топовый и качественный игрок. Это и так понятно, — рассказал Николич в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна. — У Манджукича правильный менталитет. Он бы очень помог нам сразу добиться результата. И помог бы молодым игрокам прогрессировать.

Мы хотим развивать молодежь. Но они должны учиться у кого-то. А у кого учиться? У друг друга? Им нужно 3-4 опытных игрока в команде.

А вспомните, как Чорлука провел прошлый сезон? А, может, Мурило стал хорошим игроком, потому что играет с Чарли?

Манджукич помогал бы нам добиваться результата год или два максимум. Но молодые игроки развивались бы рядом с ним

Не удалось согласовать контракт до конца. Я знаю причины, но не хочу говорить публично. Проблема с курсом евро? Это тоже».