Николич — о взаимоотношениях со Станковичем: «Знаем друг друга с детства»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о взаимоотношениях с Деяном Станковичем, возглавившим «Спартак».

«Знаем друг друга с детства, когда мы играли на юношеских турнирах. Мы практически соседи в Белграде. У него была великолепная карьера игрока, теперь он работает тренером. Если нужно, то готов ему помочь с адаптацией в Москве. Он находится на своем месте в «Спартаке», — сказал Николич на пресс-конференции.

4 июня ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. До этого серб работал в «Шабаб Аль-Ахли», «Локомотиве», «Партизане» и других командах.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Контракт с 45-летним сербским тренером рассчитан на два года. Ранее Станкович возглавлял «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».