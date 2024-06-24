Николич — о взаимоотношениях со Станковичем: «Знаем друг друга с детства»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о взаимоотношениях с Деяном Станковичем, возглавившим «Спартак».
«Знаем друг друга с детства, когда мы играли на юношеских турнирах. Мы практически соседи в Белграде. У него была великолепная карьера игрока, теперь он работает тренером. Если нужно, то готов ему помочь с адаптацией в Москве. Он находится на своем месте в «Спартаке», — сказал Николич на пресс-конференции.
4 июня ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. До этого серб работал в «Шабаб Аль-Ахли», «Локомотиве», «Партизане» и других командах.
«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Контракт с 45-летним сербским тренером рассчитан на два года. Ранее Станкович возглавлял «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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