«Спартак» может приобрести нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе

Как стало известно «СЭ», в списке интересов «Спартака» присутствует 32-летний нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе. Красно-белые уже общались с представителями футболиста.

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с «Бетисом» рассчитан до лета 2026 года.