Бабаев — о новой базе: «Она будет находиться в удобном месте с точки зрения логистики и работы»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о строительстве новой тренировочной базы армейцев.
«Буквально на днях существенный прогресс был достигнут. Сроки не хочется называть. Но мы понимаем, каким путем пойдем. База будет находиться в удобном месте с точки зрения логистики и работы. Ватутинки отдалены от стадиона. Думаю, в ближайшее время мы сможем поделиться хорошими новостями. Есть осторожный оптимизм», — сказал Бабаев на пресс-конференции.
ЦСКА начал подготовку к сезону-2024/25 под руководством нового главного тренера Марко Николича 20 июня на базе в Новогорске.
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Локомотив – Акрон
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Пари НН – Рубин
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