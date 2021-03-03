Николич избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче против ЦСКА

В среду, 3 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором рассматривалось удаление главного тренера «Локомотива» Марко Николича в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК «Локомотив» г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Таким образом, Николич должен будет пропустить одну игру. В 21-м туре «Локомотиву» предстоит сыграть на выезде против «Арсенала». Встреча состоится 8 марта, начало — 14.00 (мск).