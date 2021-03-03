Бохинен: «Надеюсь, через пару лет Норвегия войдет в элиту мирового футбола»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в интервью «СЭ» рассказал, в чем феномен норвежского футбола.

— В юношеской сборной ты играл с Холанном. Что можешь сказать про него?

— Холанн — восхитительный игрок и человек. У него невероятный талант и он трудяга. Поэтому это не случайность, что он входит в число лучших нападающих мира.

— Вы вместе играли в матче с Гондурасом, когда он забил девять мячей. Какие были эмоции после матча?

— Не мог поверить, что это происходит. После игры пришло осознание, насколько мощно это было. И было огромное внимание со стороны СМИ. Думаю, это был первый раз, когда Холанн был представлен миру.

— Уже в тот момент можно было сказать, что он один из лучших?

— Думаю, да.

— В той сборной также играл Хауге, который теперь выступает в «Милане». Почему норвежская система поставляет так много талантов?

— Не считаю, что это совпадение. У нас выдающееся поколение, ребята сами друг друга толкают вверх. Сначала были Холанн, Хауге. Они открыли двери для следующих футболистов. Мир видит, что Норвегия поставляет хороших игроков. Надеюсь, через пару лет наша страна войдет в элиту мирового футбола.

— Секрет в том, что налажена инфраструктура, построены манежи и улучшилось качество подготовки тренеров?

— Самое важное, что молодые ребята получили возможность играть на топ-уровне. Уровень лиги не такой высокий, как в России, и это дает возможность в молодом возрасте играть на взрослом уровне. И при переезде в более сильную лигу уже есть опыт игры со взрослыми — в Германии и Англии так не происходит.

(Константин Колмаков)