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«Спартак» сыграл вничью с «Ротором» в матче молодежных команд

16:02

В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команды «Спартак» принимал «Ротор». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Молодежные команды

16-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 1:1 (1:1)

Голы: Батютин, 35 (0:1). Пилипенко, 42 (1:1).

Удаление: Щербин (Ротор — мол.), 76.

Судья: Голов (Омск).

3 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 2:1 (0:0)

Голы: Губжоков, 48 — с пенальти (1:0). Кокоев, 71 (2:0). Барсов, 78 (2:1).

Судья: Фалов (Москва).

3 марта. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:1 (1:1)

Голы: Куприянов, 23 — с пенальти (1:0). Кайнов, 43 (1:1).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

3 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

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