Николаев уверен, что «Зенит» обыграет «Сочи»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев накануне игры петербуржцев против «Сочи» отметил, что даже не в основном составе чемпион должен выиграть субботний матч.

«Сочи» болтается непонятно где и как... А «Зенит» на волшебном «пинке», если не сказать грубее, от Сергея Семака после матча с «Оренбургом» должен встряхнуться, показать хоть что-то и выиграть обязательно. Сочинцы, конечно, окажут сопротивление, но на данный момент это просто клубы с разных планет, и вариантов у сочинцев в этом матче особо нет", — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится на стадионе «Фишт» 27 мая. Начало — в 19.00 мск.