Первый тренер Дзюбы: «Уверен, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы команды в следующем сезоне РПЛ.

«Однозначно, в следующем году «Локомотив» будет бороться за чемпионство. У них очень хороший главный тренер, который умеет раскрывать игроков. Уверен, что за «Локомотивом» в следующем сезоне будет очень интересно наблюдать», — сказал Шупляков «СЭ».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.