Николаев считает, что причиной ошибки Казарцева в матче «Торпедо» — «Динамо» стала невнимательность

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Василия Казанцева не назначать свободный удар в ворота «Торпедо» в первом тайме матча против «Динамо» (0:3) в 28-м туре РПЛ.

«Мы видели, что шел акцентированный пас вратарю. Возможно, главному арбитру показалось, что нападающий сыграл в мяч. Хотя на повторах мы этого не видим. В этой ситуации невнимательность привела к тому что не был назначен свободный удар. ВАР в этой ситуации не вмешивается, это момент исключительно для главного арбитра, но помощник мог подсказать. Не знаю, что смутило их, но, возможно, посчитали, что было касание нападающего», — сказал Николаев «СЭ».

Также бывший арбитр ФИФА прокомментировал решение Казарцева удалить Арсена Захаряна. После просмотра повтора эпизода решение было отменено, футболист получил желтую карточку.

«Наверное, его изначально смутил прыжок Захаряна. Когда игрок прыгает в такой манере, он очень часто наносит травму и играет агрессивно. Хорошо, что в данной ситуации ВАР исправил это решение. Если смотреть повтор еще раз, то они дают нам полную картину того, что это не красная карточка. Было видно, что Казарцев быстро изучил эпизод у монитора и признал свою ошибку», — добавил Николаев.