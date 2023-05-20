Лещук — о Йокановиче: «Тренера не сливали. Не было понимания, как играть»
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о смене тренера в команде.
— В последних матчах было напряжение. Не было хорошего интересного футбола. Всегда новый тренер придает эмоции. Выдохнули.
— Алпатов продолжает линию Шварца?
— От каждого тренерского штаба нужно почерпнуть что-то хорошее. От Шварца взяли положительные моменты, которые были в нашей игре. И применили их сегодня. Какие-то моменты были похожие. Что-то было новое. Надеюсь, в следующих играх покажем еще более интересный футбол. После увольнения Йокановича руководство «Динамо» сказало, что нам нужно выиграть оставшиеся три игры. Не надо думать об отпуске. Нужно работать и до конца довести этот чемпионат. Тем более будет новый тренер. Каждому нужно проявить себя перед новым тренерским штабом.
— Прощание с Йокановичем?
— К нам никто не заходил. Ни в раздевалку. Ни на следующий день. Было написано в чате одно сообщение и все.
— Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?
— Не знаю. На самом деле если так взять, с самого начала были обсуждения, что что-то не совсем то происходит. Думали, он доведет свое видение футбола до нас, но так и не получилось. С самого начала было большое сравнение с предыдущим тренером и наверное, это было неправильно с нашей стороны сравнивать его и Шварца.
— Сливали тренера?
— Ничего такого не было. Каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия. Не было понимания, как играть. Кто-то расстраивался, кто-то психовал.
«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Славиши Йокановича со счетом 3:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7