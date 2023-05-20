«Торпедо» — «Динамо»: Василий Казарцев отменил удаление Захаряна

Главный судья матча 28-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Динамо» Василий Казарцев отменил удаление полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

Изначально Казарцев показал красную карточку хавбеку за грубый подкат на Давиде Караеве, но после просмотра ВАР изменил свое решение. По итогам эпизода футболист получил желтую карточку.