Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0) отметил действия своей команды. Армейцы набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

— Безусловно, мы прекрасно знали, что с «Уралом» будет непросто, — заявил хорват в эфире «Матч Премьер». — В Екатеринбурге всегда тяжело играть. Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.

Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой команды, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр