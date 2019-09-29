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Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»

13:36
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0) отметил действия своей команды. Армейцы набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

— Безусловно, мы прекрасно знали, что с «Уралом» будет непросто, — заявил хорват в эфире «Матч Премьер». — В Екатеринбурге всегда тяжело играть. Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.

Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой команды, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают.

Урал — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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