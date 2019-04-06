Никита Симонян: "У Мельгарехо был "дохлый" момент. Хрен знает, что он придумал!"

Первый вице-президент РФС, бывший нападающий "Спартака" Никита Симонян после матча 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА (0:2) признал, что армейцы одержали заслуженную победу. При этом легенда клуба раскритиковал Лоренсо Мельгарехо за реализацию выхода один на один.

– Не забьешь, тебе забьют. То, что придумал Мельгарехо, когда у него был момент в первом тайме – хрен его знает, – сказал Симонян. – Момент, как говорят, был дохлый. А в начале второго тайма минут 15-20 были за ЦСКА. Мы болеем за "Спартак", но надо признать, что сегодня победа была за ними. Решать надо было в первом тайме, когда есть "дохлые" моменты.

– Селихов виноват в первом мяче?

– Ну нет, не хочу винить вратаря. Особенно, когда не реализуешь свои моменты. В первой половине второго тайма ЦСКА превзошел "Спартак" во владении, агрессии и контроле мяча.

– Гончаренко переиграл Кононова?

Если команда выигрывает, конечно, тренер переиграл. Безусловно, абсолютно. Надо это признать.

– Есть вопросы к Кононову?

– Нет. Ребята, я не вмешиваюсь в дела тренера.

– Зе Луиш требовал замены своими действиями, разве нет?

– Я не тренер.

– А как показалось со стороны? Столько моментов не использовано...

– Моментов особых не было. Было территориальное владение. Уже когда поигрывали 0:2. Но это ЦСКА отошел назад и играл на контратаках. Не помню, чтобы создали голевой момент, как в первом тайме у Мельгарехо.

– Вас не беспокоит форма Селихова? Он опять ошибся.

– Это вопрос к тренеру. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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