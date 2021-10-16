Никита Симонян поделился ожиданиями от игры «Спартака» против «Динамо»

Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

— Что ждете от игры «Спартака»?

— Что можно ждать? Надо ждать победы, результата! И конечно, хорошей игры. Чтобы не только мы с вами, но и сами игроки получали удовольствие.

— Врачи же вам говорили, что лучше воздержаться от похода на футбол…

— Нет, друзья, я сделал операцию. Когда меня выписывали, я приехал на стадион «Спартака» – было интервью. Рвусь на поле, да. Это правда. В этом моя жизнь, — сказал Симонян «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19.00 (мск).