Никита Симонян поделился ожиданиями от игры «Спартака» против «Динамо»
Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
— Что ждете от игры «Спартака»?
— Что можно ждать? Надо ждать победы, результата! И конечно, хорошей игры. Чтобы не только мы с вами, но и сами игроки получали удовольствие.
— Врачи же вам говорили, что лучше воздержаться от похода на футбол…
— Нет, друзья, я сделал операцию. Когда меня выписывали, я приехал на стадион «Спартака» – было интервью. Рвусь на поле, да. Это правда. В этом моя жизнь, — сказал Симонян «СЭ».
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19.00 (мск).
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