Артем Дзюба: «Жаль, что «Зенит» проиграл «Арсеналу» не по делу

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

«Просто жалко, что проиграли, не по делу, — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита». — По-моему, 74 процента владения мяча, по xG, мне сказали, на три гола мы наиграли. У нас столько моментов было! Тула, молодцы, конечно, поле не полили — мяч дробил.

Но это футбол, мы все равно должны были забивать, что-то менять. Очень трудно, когда девять-десять человек обороняются, такой качественный автобус. Я понимаю «Арсенал», они на контратаки работали, плюс сумасшедший гол Кангва. Мы сами допускаем много ошибок, наверное, не должны позволять».

В составе туляков отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва, у гостей забил Дзюба.