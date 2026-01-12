Ахметов — о вариантах продолжения карьеры: «Агент работает над этим, мое дело — играть и тренироваться»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов рассказал «СЭ» о вариантах продолжения карьеры.



«Это вопрос к агенту. Он работает над этим. Мое дело — играть и тренироваться. Пока эта ситуация меня не тревожит, и время еще есть. Также есть общение с «Зенитом», мы с ними на контакте. Но не по поводу продления контракта. Все, что касается моего будущего, решится этой весной. Есть ли желание остаться в «Крыльях» на полноценной основе? Пока я здесь в аренде. Посмотрим, что будет, но ничего нельзя исключать. Сперва нужно выполнить свои и клубные задачи. Потом уже можно садиться и разговаривать», — сказал Ахметов «СЭ».



28-летний Ахметов выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Зенита». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.