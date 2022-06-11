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Баженов прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

Вчера, 10 июня, «Спартак» объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Тоже хожу последние два дня и спрашиваю, что вы думаете по поводу нового тренера, почему, зачем и как так. Мнения у всех не то что разнятся, а все в определенном недоумении. Я всегда за то, чтобы дать возможность поработать, а не сразу критиковать. Абаскаль только приехал, он же тоже что-то хочет показать, проявить себя, мы делаем одно дело, мне так кажется. Получится или нет, не знаю. У нас большая команда с именем, в которой мы привыкли, если тренер, то должен быть хоть какой-то определенный бэкграунд, опыт. Это логично. Руководство пошло чуть по другому пути, хотя там есть перспектива. Хочу отметить, мы упираемся в нынешнею ситуацию, и для того, чтобы к нам приехал европеец, как минимум нужны большие яйца, давайте честно. Все уезжают, а он приехал. Я так понимаю, что он ставит свою тренерскую карьеру под вопросом, как будто в рулетке на зеро все бросил. Он это все понимает, это для него большой вызов. В моих глазах это вызывает только уважение. Хочется, чтобы у него все получилось», — сказал Баженов.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Никита Баженов
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ФК Базель
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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