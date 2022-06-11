Баженов прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

Вчера, 10 июня, «Спартак» объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Тоже хожу последние два дня и спрашиваю, что вы думаете по поводу нового тренера, почему, зачем и как так. Мнения у всех не то что разнятся, а все в определенном недоумении. Я всегда за то, чтобы дать возможность поработать, а не сразу критиковать. Абаскаль только приехал, он же тоже что-то хочет показать, проявить себя, мы делаем одно дело, мне так кажется. Получится или нет, не знаю. У нас большая команда с именем, в которой мы привыкли, если тренер, то должен быть хоть какой-то определенный бэкграунд, опыт. Это логично. Руководство пошло чуть по другому пути, хотя там есть перспектива. Хочу отметить, мы упираемся в нынешнею ситуацию, и для того, чтобы к нам приехал европеец, как минимум нужны большие яйца, давайте честно. Все уезжают, а он приехал. Я так понимаю, что он ставит свою тренерскую карьеру под вопросом, как будто в рулетке на зеро все бросил. Он это все понимает, это для него большой вызов. В моих глазах это вызывает только уважение. Хочется, чтобы у него все получилось», — сказал Баженов.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».