Кордоба, Кайо и Уткин вернулись в расположение «Краснодара»

«Краснодар» объявил о возвращении в расположение команды полузащитников Даниила Уткина и Кайо, а также форварда Джона Кордобы.

Все трое уже приняли участие в одной из командных тренировок.

В сезоне-2021/22 Уткин выступал за «Ахмат» на правах аренды, в составе грозненцев он забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах.

Кайо и Кордоба временно покинули «Краснодар» весной 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2021/22.