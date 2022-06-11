Акинфеев опроверг информацию о своем нежелании видеть тренера вратарей «Сочи» Бородина в ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о своем нежелании видеть тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в московском клубе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

«Очень удивлен появлению слухов о моем желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе ЦСКА, — приводит слова Акинфеева Bobsoccer.ru . — Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени».

По словам вратаря, он не общался ни с одним человеком в московском клубе с момента завершения сезона.

«После матча с «Ростовом» я ушел в отпуск, как и вся команда. Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», — сказал он.