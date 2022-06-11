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Акинфеев опроверг информацию о своем нежелании видеть тренера вратарей «Сочи» Бородина в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о своем нежелании видеть тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в московском клубе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

«Очень удивлен появлению слухов о моем желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе ЦСКА, — приводит слова Акинфеева Bobsoccer.ru . — Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени».

По словам вратаря, он не общался ни с одним человеком в московском клубе с момента завершения сезона.

«После матча с «Ростовом» я ушел в отпуск, как и вся команда. Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», — сказал он.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге. «Сочи» завоевал серебряные медали.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/igor-akinfeev-nikogda-ne-uchastvoval-v-intrigah-i-skandalah.html
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Бородин
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