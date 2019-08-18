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«Никаких контактов не было». Орещук — о возможном приходе Рибери в «Динамо»

18:59
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Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» опроверг информацию о переговорах с полузащитником Франком Рибери.

Ранее сообщалось, что Рибери, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в России.

— Не было никаких контактов с Рибери и его агентом. Это слухи, — сказал Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

Источник: у Рибери есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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