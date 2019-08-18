Источник: у Рибери есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, все еще может продолжить карьеру в России. У 36-летнего футболиста есть предложения от «Спартака» и «Динамо», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее появлялась информация, что в услугах Рибери заинтересован «Локомотив». Также в числе претендентов на игрока есть клубы из Турции и Англии. Однако фаворитом в борьбе за Рибери считается «Фиорентина».

Ранее СМИ сообщали, что полузащитник хочет получить контракт на два года с ежегодным окладом в 8 миллионов евро.

Последним клубом игрока была «Бавария». Рибери выступал за мюнхенцев с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.