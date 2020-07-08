Нигматуллин считает Кубок России главной задачей «Спаратака» на сезон

Экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что сейчас красно-белым стоит сосредоточиться на Олимп-Кубке России. По его мнению, шансы на успех есть.

— У «Спартака» в чемпионате особых перспектив нет — только сохранить лицо, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Главная задача команды — это Кубок России. Шансы на успех есть, поскольку, кроме «Зенита», все серьезные конкуренты самоудалились. А в чемпионате надо просто постараться выиграть оставшиеся встречи и закончить его с высоко поднятой головой. Но пока непонятно, за счет чего это можно сделать.