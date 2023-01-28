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Нигматуллин: «Артему Дзюбе надо все взвесить и понять, на каком уровне он может играть»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о перспективах нападающего Артема Дзюбы в российском футболе.

«Дзюбе еще рано завершать карьеру. Вопрос — в какую команду он перейдет? Кто-то называет ЦСКА, «НН». Меня уже утомило строить предположения, куда перейдет Дзюба. Артему надо все взвесить и понять, на каком уровне он может играть. Тот же Криштиану Роналду понял, что уже не может выступать на серьезном уровне, поэтому выбрал клуб из Саудовской Аравии. Хочется пожелать Дзюбе найти команду и продемонстрировать свое футбольное мастерство», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может продолжить карьеру в ЦСКА. Однако директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» опроверг эту информацию.

С 3 ноября 2022 года 34-летний футболист является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-dzyube-nado-vse-vzvesit-i-ponyat-na-kakom-urovne-on-mozhet-igrat/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Артем Дзюба
Руслан Нигматуллин
Футбол
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
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