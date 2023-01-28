Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Тренер «Зенита» Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к нападающему сине-бело-голубых Малкому. Ранее об этом сообщал L'Equipe.

«Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «ПСЖ» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее агент Малкома Луис Фернандо Гарсия опроверг возможный уход футболиста в «ПСЖ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-01-28-sergey-semak-pervym-sborom-my-dovolny-vse-proshlo-khorosho.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Сообщается о жестокой драке на станции метро «Курская» в Москве
Аналитики предложили США четыре шага для завершения конфликта на Украине
«Русская весна» сообщила о ликвидации ВСУ собственного Су-25 под Крамоторском
Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились в Индии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Последний матч Малкома? «Зенит» обыграл катарский клуб, но всех интересует судьба бразильца
В УАФ считают товарищеские матчи российских команд в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА
Калачев назвал Карпина одним из самых сильных тренеров России
«ПСЖ» хочет Малкома, Рассказов стал игроком «Крыльев», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
«Зенит» обыграл катарский «Лусаил Сити» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Гогуа подготовился, перезагрузился. Сейчас по нему есть предложения из РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости