Тренер «Зенита» Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к нападающему сине-бело-голубых Малкому. Ранее об этом сообщал L'Equipe.

«Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «ПСЖ» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее агент Малкома Луис Фернандо Гарсия опроверг возможный уход футболиста в «ПСЖ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.