Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает в Италии за «Дженоа», не сомневается в победе своей бывшей команды в РПЛ.

— Чемпионат России теоретически может возобновиться примерно в одно время с чемпионатом Италии. А до этого командам тоже придется изолироваться на длительный сбор. Насколько база в Удельном парке подходит для этого? — вопрос Кришито.

— Она идеальна для «Зенита»! Мало того, что на территории сразу несколько хороших полей и прекрасный тренажерный зал, так ведь и жилой корпус очень комфортный, — сказал Кришито. — Для игроков и тренеров созданы все условия для того, чтобы они могли в случае необходимости изолироваться друг от друга в отдельных номерах.

— Это да, но футбольный коллектив состоит не только из них — есть еще врачи, массажисты, администраторы. Хватит ли на базе «Зенита» места всем?

— Я столько лет провел в «Зените», который прекрасно изучил изнутри, что не сомневаюсь: все проблемы будут успешно решены. Клуб — флагман российского футбола, так что вопросы со сборами не могут быть ему помехой. Ну а команде под руководством Семака вряд ли что-то может помешать выиграть второй чемпионат подряд! (Георгий Кудинов)

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