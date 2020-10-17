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«Ничего не предвещало, что можем пропустить». Рахимов — о поражении от «Локомотива»

18:54
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после поражения от «Локомотива» (0:1) в 11-м туре РПЛ прокомментировал свой дебют во главе башкирского клуба.

— Начинать с поражения не очень приятно, но я не вижу в этом ничего страшного, так бывает, — сказал Рахимов. — В первом тайме вообще ничего не предвещало, что можем уступать в счете. Мы пытались играть активно, действовать через определенные зоны, выиграли много борьбы. Правда, концовка тайма немного напрягла — у нас стало слишком много длинных передач, мы сели в оборону, перестали блокировать передачи соперника. Эта тенденция продолжилось и после перерыва, у нас не держался мяч. Но при этом моментов у наших ворот не возникало. Пропущенный гол — нелогичный, на Беленова бежал один игрок, два наших футболиста открывались по сторонам. Это наша ошибка, мы ее допустили. Поведя в счете, «Локомотив» уже мог выходить в контратаки, у него появились зоны. Но если бы не этот гол, продолжали бы гнуть свою линию. (Дмитрий Гирин)

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