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«Нет сил и эмоций, но главное есть важная победа». Юсупов — о победе над «Ротором»

00:24

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов назвал важной победу над «Ротором» в матче 29-го тура чемпионата России (2:1). Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Нет сил и эмоций, но главное есть важная победа. Отдельное спасибо нашим болельщикам», — написал Юсупов в Instagram.

Публикация от Артур Юсупов (@jusup8)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры