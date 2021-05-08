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«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме с чемпионской нашивкой

10:23
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«Зенит» выйдет на поле в матче 29-го тура против «Уфы» в специальной форме, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Футболисты «Зенита» сыграют в белых футболках с чемпионской нашивкой, на которой изображены трофей за победу в Тинькофф РПЛ и надпись: «Чемпионы 2020/21».

«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в 28-м туре чемпионата России, разгромив «Локомотив» (6:1).

Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

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