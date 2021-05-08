«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме с чемпионской нашивкой
«Зенит» выйдет на поле в матче 29-го тура против «Уфы» в специальной форме, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
Футболисты «Зенита» сыграют в белых футболках с чемпионской нашивкой, на которой изображены трофей за победу в Тинькофф РПЛ и надпись: «Чемпионы 2020/21».
Сегодня играем в футболках с золотым шевроном! ?? #УфаЗенит #ГородЗолотой pic.twitter.com/8wIfZDKeua— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 8, 2021
«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в 28-м туре чемпионата России, разгромив «Локомотив» (6:1).
Матч «Уфа» — «Зенит» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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