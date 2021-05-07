«Динамо» постарается летом приобрести Бакаева у «Спартака»
Как стало известно «СЭ», «Динамо» сохраняет интерес к футболисту «Спартака» Зелимхану Бакаеву и летом предпримет новую попытку заполучить 24-летнего полузащитника.
Напомним, что клубы вели переговоры зимой, что подтверждал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков, но тогда они не увенчались успехом.
По данным Metaratings, «Динамо» тогда предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов. Сейчас бело-голубые рассчитывают, что цена сильно снизилась, поскольку футболист еще полгода провел без игровой практики, до конца контракта у него осталось не полтора года, а год, кроме того, в декабре с ним можно будет бесплатно подписать соглашение.
В нынешнем сезоне Бакаев провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
(Константин Алексеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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