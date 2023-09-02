Непомнящий поделился мнением о кадровой политике ЦСКА

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает об изменениях в составе ЦСКА в текущем сезоне.

«Зайнутдинов был многофункциональным игроком. Нельзя сказать системообразующим, но уже ставшим ключевым. Что касается Медины и Карраскаля, то в нападении они отличались со знаком «плюс», а в защите со знаком «минус», пока Медину не перевели закрывать левый фланг. А в середине поля они с мячом действовали неплохо, а оборонительные функции почти не выполняли. Сейчас очевидно, что руководство ЦСКА ищет в полузащиту игроков, способных приносить пользу и в атаке, и в защите. Пока армейцы опираются на свою молодежь. Там, конечно, не хватает исполнителей и в опорную зону, и под нападающими. Зато созданы условия для Облякова, когда он выполняет функции не флангового игрока, а инсайда. Работа по комплектованию состава идет, но неизвестно, будет ли она успешной», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли нападающий сборной Чили Виктор Давила и бразильский защитник Келвен. Однако команду покинули полузащитники Хесус Медина, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль. На данный момент армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 6 туров.