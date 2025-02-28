Непомнящий: «Галактионов держится! Он умный парень, ему все удается»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«У молодых игроков хороший образец: перед ними молодой тренер Михаил Галактионов, который должен тоже быть стрессоустойчивым, готовым к тому, что и палки в колеса вставят, и камнями бросать в него, и бить его, образно говоря, будут. Как справедливо, так и не очень. И посмотрите, как Михаил держится! Я не скажу, что с ним очень близко знаком. Но видно: человек знает, что хочет. И знает как. Это самое важное», — сказал Непомнящий «МК Спорт».

Непомнящий также назвал Галактионова умным парнем.

«Когда я работу тренеров оцениваю, у меня же четкие критерии есть. Первое — чтобы команда прибавляла, второе — чтобы росли игроки. У него это точно есть. А как он умеет общаться с футболистами, с руководством, это уже другой момент, но мне кажется, что Галактионов вообще умный парень, и поэтому ему все удается», — добавил Непомнящий.

После 18 туров железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице с 35 очками.